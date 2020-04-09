Происшествия
Москва 24Взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции – Бирюков
Примерно полтора десятка окон оказались выбиты в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, где в четверг днем произошел взрыв, сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Энергетика
СМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот
Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Путин объявил о соцвыплатах потерявшим работу и семьям с детьми
Семьям, в которых родители являются временно безработными, дополнительно выплатят ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев.
Общество
«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 12
Инсайдеры опубликовали список смартфонов от китайской корпорации Xiaomi, которые обновят до MIUI 12.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО
Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
Общество
Медсестра из США рассказала о сотнях жертв коронавируса
США по числу жертв коронавируса вышли на второе место в мире.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 80
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля.
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Происшествия
Вывезенные из Сочи бомжи избили казаков и сбежали
Полиция Сочи при помощи казаков вывезла из города бездомных, однако операция вылилась в драку.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19
Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Политика
Захарова: инициатива США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
Планы США по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле посредством формирования временного правительства в республике были подготовлены «явно в другой эпохе» и не «заслуживают серьезного ответа», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 апреля на брифинге.
Общество
«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
Общество
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа
"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Хоккей
Малкин объяснил отказ возвращаться в Россию во время пандемии
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.