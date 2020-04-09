Происшествия

Москва 24Москва 24Взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции – Бирюков

Примерно полтора десятка окон оказались выбиты в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, где в четверг днем произошел взрыв, сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы.
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Две женщины пострадали из-за взрыва в столичном бизнес-центре

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В взорвавшемся бизнес-центре в Москве шел ремонт

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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО

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Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля.
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Полиция Сочи при помощи казаков вывезла из города бездомных, однако операция вылилась в драку.
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Планы США по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле посредством формирования временного правительства в республике были подготовлены «явно в другой эпохе» и не «заслуживают серьезного ответа», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 апреля на брифинге.
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В России упало производство бензина

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«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
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Пётр Павлович Бирюков
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