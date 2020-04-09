Примерно полтора десятка окон оказались выбиты в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, где в четверг днем произошел взрыв, сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы.

Взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции – Бирюков

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