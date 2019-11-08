Происшествия
Lenta.ruВзрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»). По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон.
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Что осталось от сгоревшей точки фастфуда в Бишкеке, где произошли взрывы. Фото
Sputnik Кыргызстан05:46
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Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Фигурное катание
Туктамышева не попала в тройку после короткой программы Гран-при Китая
Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова завершили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
Петербургский дневник 06:47
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Технологии
«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Нева Спорт 06 ноября в 17:03
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Политика
Президенты России и Казахстана посетили в Омске «Эрмитаж-Сибирь»
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.
REGNUM вчера в 19:27
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Происшествия
В Москве проверят воду в реке Раменке после обнаружения пены
Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке на юго-западе Москвы, после образования в ней пены.
Известия 08:36
Общество
Москвичам пообещали «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Общество
Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe 01:26
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Армия и оружие
Назван срок поставки первого истребителя пятого поколения Су-57
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ), на котором строятся данные машины.
Известия 08:19
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Тарантас Ньюс вчера в 09:40
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам сказки о Чиполлино
Как говорит режиссер Александр Таттари, его спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Приключения Чиполлино" вначале отобрали в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", но потом неожиданно запретили к показу.
Новые Известия 08:23
Происшествия
СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем
Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00