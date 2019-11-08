В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»). По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон.

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

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