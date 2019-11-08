Происшествия
RT на русскомПри взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали
В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова. «В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», — заявил Шаяхметов.
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Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к «Википедии» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Общество
«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе
Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.
Ведомости 07:31
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Политика
Помпео заявил о риске устаревания НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.
RT на русском 07:45
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 06 ноября в 14:21
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Китайская компания Haval объявила о старте продаж нового купе-кроссовера F7x и озвучила стоимость его модификаций.
Уфимские Заметки 09:59
Происшествия
Нижегородские таксисты до смерти забили пассажира
Втроем мужчины до смерти забили пассажира.
DriveNN.ru 03:39
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Происшествия
Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара
Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Известия вчера в 12:42
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Гаджеты
Складной смартфон Samsung W20 5G представят в ноябре
Инсайдер Мукул Шарма поделился свежим рекламным постером, посвященным новому смартфону Samsung W20 5G.
Rusargument 02:41
Происшествия
Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12