Происшествия
Lenta.ruВзрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»). По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:25
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Армия и оружие
ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
Lenta.ru 05:14
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Футбол
«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге.
Нева Спорт вчера в 18:02
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Футбол
Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
Политика
Зеленский назначил главу СБУ в Крыму
Президент Украины Зеленский назначил экс-заместителя военного прокурора Южного округа Нетужилова начальником главного управления СБУ в Крыму.
ИА Новороссия 04:29
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Технологии
Китай приступил к разработке сети 6G
Газета.Ru 03:19
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ вчера в 20:03
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Хоккей
Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
RT на русском 01:34
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold набирает популярность
О новых моделях слайдеров Samsung заявит позже. К концу года компания намерена отгрузить 500 000 смартфонов Galaxy Fold.
Anonsens вчера в 06:57
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика
Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»
Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
Южный Федеральный вчера в 20:15
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»
21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
ТВ Центр 02:25
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32