Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВзрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»). По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон.
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В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

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Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
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Армия и оружие

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Названа причина бедности большинства людей

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Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
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В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold набирает популярность

О новых моделях слайдеров Samsung заявит позже. К концу года компания намерена отгрузить 500 000 смартфонов Galaxy Fold.
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Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
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Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»

Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
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Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
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Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

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