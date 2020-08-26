Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры

Четыре квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, сообщает ТАСС co ссылкой на ГУ МЧС по Крыму в среду, 26 августа.