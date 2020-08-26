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Известия

Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры

Четыре квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, сообщает ТАСС co ссылкой на ГУ МЧС по Крыму в среду, 26 августа.В источнике
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Город24

Власти Керчи решают вопрос временного размещения жителей после взрыва в многоэтажке

Город24вчера в 13:31
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крымвчера в 11:23
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИАвчера в 12:55
ТАСС

Жильцов соседнего дома эвакуируют после взрыва в многоэтажке Керчи

ТАССвчера в 16:47
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новостивчера в 10:51
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформвчера в 11:03
Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 24вчера в 13:04

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30

Плененный офицер ВС Армении хочет остаться в Азербайджане - видео

Армянский офицер Гурген Алавердян, попавший в плен азербайджанской армии, пожелал остаться в Азербайджане и признал, что армия ВС Армении не имеет шансов против Вооруженных сил АР.
Sputnik Азербайджанвчера в 10:23
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Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер нового фильма «Энола Холмс» (Enola Holmes) - экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса.
Комсомольская правдавчера в 01:55
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