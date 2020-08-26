Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры
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Четыре квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, сообщает ТАСС co ссылкой на ГУ МЧС по Крыму в среду, 26 августа.В источнике
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