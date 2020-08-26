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Известия

Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры

Четыре квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, сообщает ТАСС co ссылкой на ГУ МЧС по Крыму в среду, 26 августа.В источнике
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Город24

Власти Керчи решают вопрос временного размещения жителей после взрыва в многоэтажке

Город24вчера в 13:31
Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 24вчера в 13:04
РИА Новости Крым

Ожоги 60% тела: медики рассказали о пострадавшей на пожаре в Керчи

РИА Новости Крымвчера в 11:23
ТАСС

Жильцов соседнего дома эвакуируют после взрыва в многоэтажке Керчи

ТАССвчера в 16:47
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новостивчера в 10:51
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформвчера в 11:03
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИАвчера в 12:55

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
РБК23:47

Монголия и Газпром создадут СП для строительства газопровода в Китай

Премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали меморандум о создании компании специального назначения для трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
МонаВиставчера в 13:49
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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