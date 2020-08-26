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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.В источнике
Подробнее о событии
Город24

Власти Керчи решают вопрос временного размещения жителей после взрыва в многоэтажке

Город24вчера в 13:31
РИА Новости

В Керчи произошел пожар в жилом доме

РИА Новостивчера в 10:51
КИА

Для жителей пострадавшего дома в Керчи организовывают пункт временного размещения и горячее питание

КИАвчера в 12:55
ТАСС

Жильцов соседнего дома эвакуируют после взрыва в многоэтажке Керчи

ТАССвчера в 16:47
Крым 24

В Керчи потушили пожар в многоэтажке

Крым 24вчера в 13:04
ИА Крыминформ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Керчи

ИА Крыминформвчера в 11:03
КП - Крым

Причины пожара в многоэтажке в Керчи

КП - Крымвчера в 11:39

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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СМИ: Причиной пожара на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего мог стать поджог

Причиной пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США в Сан-Диего мог быть поджог, передает телеканал NBC 7. Телеканал ссылается на источник в Пентагоне, близкий к расследованию.
Росбалт22:20

Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению

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ТАСС22:15

Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

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Известия18:43
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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