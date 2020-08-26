Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ
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В многоэтажном жилом доме в Керчи, где произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие площадью 12 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.В источнике
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