Общество
News.ruВзрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России
Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).
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Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.Известия17:01
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса
Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет.
Газета.Ru 14:55
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
Live24 09:01
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Музыка
Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома
Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru 10:09
Здоровье
Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка
Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
Футбол
«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса
Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.
Soccer.ru вчера в 03:38
Общество
Тиньков сообщил о создании фонда для борьбы с раком крови
Накануне.Ru 17:01
Политика
Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»
Танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября.
Газета.Ru 19:41
Футбол
Футболист Педро Родригес покинул «Челси»
РИА Новости 17:23
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Общество
СК назвал Москву и Подмосковье лидерами по налоговым преступлениям
Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
ПРАЙМ 20:20
Транспорт
В аэропорту «Шереметьево» вновь откроется для пассажиров терминал D
В преддверии начала полетов за рубеж аэропорт "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу терминала D. Он был закрыт в начале апреля из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 19:32
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Политика
Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 20:17
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя
Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ вчера в 14:27
Футбол
«Динамо», «Рубин» и ЦСКА интересуются защитником Святченко
По информации Metaratings.ru, в услугах 28-летнего Святченко заинтересованы «Динамо» и «Рубин».
Metaratings 11:37
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК 23 июля в 18:02
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00