Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.

с чего всё началось

Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

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