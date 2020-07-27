Общество

News.ruNews.ruВзрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: во время пандемии в России резко выросли продажи виски и рома

Аргументы и Факты19:51

Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Life.ru19:29

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю

Lenta.ru17:55

Россияне в пандемию стали отдавать предпочтение крепкому алкоголю

РЕН ТВ18:18

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю на самоизоляции

Газета.Ru17:59

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

News.ru19:18

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известия18:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса

Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет.
Газета.Ru 14:55
1,3K
Общество

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

РИА Новости 08:16
1K
Происшествия

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
814
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле

24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
Live24 09:01
1,1K
Происшествия

Попадание молнии привело к аварийной посадке самолета в Японии

Вести.Ru 20:08
Политика

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
5
Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
1
Музыка

Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома

Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru 10:09
1
Здоровье

Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка

Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
1
Футбол

«Краснодар» сразится с «Миланом» за Бустоса

Руководство "Краснодара" продолжает интересоваться форвардом ФК "Тальерес Кордоба" Науэлем Бустосом.
Soccer.ru вчера в 03:38
Общество

Тиньков сообщил о создании фонда для борьбы с раком крови

Накануне.Ru 17:01
3
Политика

Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»

Танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября.
Газета.Ru 19:41
12
Футбол

Футболист Педро Родригес покинул «Челси»

РИА Новости 17:23
Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
31
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
40
Общество

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
7
Шоу-бизнес

Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter

iReactor вчера в 21:11
Общество

СК назвал Москву и Подмосковье лидерами по налоговым преступлениям

Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
ПРАЙМ 20:20
Транспорт

В аэропорту «Шереметьево» вновь откроется для пассажиров терминал D

В преддверии начала полетов за рубеж аэропорт "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу терминала D. Он был закрыт в начале апреля из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 19:32
Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
823
Политика

Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского

Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 20:17
Общество

До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
16
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
532
Общество

Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя

Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Армия и оружие

В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ вчера в 14:27
110
Футбол

«Динамо», «Рубин» и ЦСКА интересуются защитником Святченко

По информации Metaratings.ru, в услугах 28-летнего Святченко заинтересованы «Динамо» и «Рубин».
Metaratings 11:37
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК 23 июля в 18:02
209
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета 12:22
281
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
86
Политика

«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош

Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное