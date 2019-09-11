с чего всё началось

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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