Происшествия
RT на русскомВзрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».
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«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.RT на русском06:16
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