«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

Политика В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

Политика В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Политика Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

Театры В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».

Футбол Криштиану Роналду посвятил четыре гола своим детям Свои голы спортсмен посвятил любимым детям: Криштиану-младшему, Матео, Еве и Алане.

Общество «Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере сегодня.

Армия и оружие Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ Минометный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины – второй в течение текущих суток – привел к гибели ополченца.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Происшествия В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.

Космос День 12 сентября в истории 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Политика Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.