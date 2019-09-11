Происшествия
RT на русскомВзрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба в «Реал» на Крооса
«Манчестер Юнайтед» планирует отпустить полузащитника Поля Погба в «Реал», информирует El Chiringuito.
Евро-футбол.ру 10:31
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Футбол
Арда Туран получил тюремный срок
LiveSport.ru 06:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры
Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол
Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»
Бомбардир.ру 12:17
Политика
Трамп рассказал об ошибках Болтона
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости 14:15
Здоровье
Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы
Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
Известия 08:44
Космос
Робот «Федор» в космос больше не полетит
Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
Капитал страны 04:35
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Технологии
Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
РИА Новости 12:58
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Экономика
В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии
Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации.
Интерфакс 09:06
Футбол
«Ман Сити» установит статую в честь Компани
В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан.
Sports.ru 12:45
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском 13:54
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Шоу-бизнес
33-летняя Пелагея опубликовала пляжные кадры с 2-летней дочерью
Сегодня 33-летняя артистка опубликовала серию умилительным снимков с 2-летней дочерью, снятых на одном из пляжей Сочи.
Вокруг ТВ 11:35
Происшествия
Пожилой российский турист утонул в Болгарии
В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.
Интерфакс 11:28
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат 14:29
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Происшествия
В Канаде лайнер столкнулся с птицами и совершил экстренную посадку
Аргументы и Факты вчера в 19:52