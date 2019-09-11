«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник. По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.

Происшествия При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов решили обвенчаться Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Трамп рассказал об ошибках Болтона Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.

Здоровье Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.

Космос Робот «Федор» в космос больше не полетит Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

Космос Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.

Экономика В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации.

Футбол «Ман Сити» установит статую в честь Компани В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан.

Происшествия СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Шоу-бизнес 33-летняя Пелагея опубликовала пляжные кадры с 2-летней дочерью Сегодня 33-летняя артистка опубликовала серию умилительным снимков с 2-летней дочерью, снятых на одном из пляжей Сочи.

Происшествия Пожилой российский турист утонул в Болгарии В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.

Хоккей «Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.

Политика «Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.