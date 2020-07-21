Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников. По предварительным данным, подозреваемый Максим Кривош (он же Максим Плохой) бросил из окна гранату, которую обезвредили взрывотехники.

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

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