Происшествия
Евразия DailyВ Луцке у захваченного автобуса с заложниками произошли взрывы
В украинском Луцке террорист Максим Кривош продолжает удерживать заложников в захваченном автобусе. Люди находятся в транспорте уже восемь часов. Глава украинского МВД Арсен Аваков, прибывший в Луцк, дал брифинг для представителей СМИ.
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Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Футбол
КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» о Федуне на следующем заседании
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения очередного заседания органа.
Спорт-Экспресс 13:34
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 05:30
Культура
На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи
В фильме пойдет речь о персонаже нетрадиционной ориентации. Его все время оскорбляют, в связи с чем он хочет покинуть страну.
Evo-rus.com 11:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Экономика
Украина заявила о потребности в новых кредитах для погашения старых
Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
Взгляд.ру 11:34
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews 04:14
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
Японские специалисты узнали, что большая часть или абсолютно все запасы воды на нашей планете могли появиться по причине разложения сложных органических молекул в самые первые эпохи существования Земли.
ToDay News Ufa 19 июля в 05:37
Кино
Режиссеры «Мстителей» захотели снять новый фильм по комиксам Marvel
ИА Красная Весна 11:04
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Футбол
Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Общество
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки
СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру 04:13
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика
Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прилете в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.
РБК 04:58
Путешествия
Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию
Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию.
Рамблер 12:18
Единоборства
Майк Тайсон и Рой Джонс-младший могут провести бой
Все про Спорт ру 12:57