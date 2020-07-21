В украинском Луцке террорист Максим Кривош продолжает удерживать заложников в захваченном автобусе. Люди находятся в транспорте уже восемь часов. Глава украинского МВД Арсен Аваков, прибывший в Луцк, дал брифинг для представителей СМИ.

В Луцке у захваченного автобуса с заложниками произошли взрывы

Интернет Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств. 4

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря. 360

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 86

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года". 7,5K

Экономика Украина заявила о потребности в новых кредитах для погашения старых Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Политика Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.

Наука Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле Японские специалисты узнали, что большая часть или абсолютно все запасы воды на нашей планете могли появиться по причине разложения сложных органических молекул в самые первые эпохи существования Земли. 30

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать. 59

Общество Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке. 10

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 605