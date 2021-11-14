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Взять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергию

Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике.В источнике

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Взять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергию
Известия16:01
Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифов
ФАН16:58
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