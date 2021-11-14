ИзвестияВзять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергиюБизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике.В источникеИзвестияИзвестияФАНПодробнее о событииВзять эталон: бизнес увидел риски роста цен на электроэнергиюИзвестия16:01Бизнес предупредил о банкротстве ряда ТСО из-за внедрения эталонных тарифовФАН16:58Показать все источникиПоделиться