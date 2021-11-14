Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике.

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