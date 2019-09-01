Уже через месяц россияне могут досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020 по итогам седьмого и восьмого туров квалификационного цикла. Две из двух Вслед за волевой победой над Шотландией сборная России прошла настоящее испытание Казахстаном.

Взять пять: Россия может досрочно получить путевку на Евро-2020

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