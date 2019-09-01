Футбол

ИзвестияИзвестияВзять пять: Россия может досрочно получить путевку на Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
1 фото
Уже через месяц россияне могут досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020 по итогам седьмого и восьмого туров квалификационного цикла. Две из двух Вслед за волевой победой над Шотландией сборная России прошла настоящее испытание Казахстаном.
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Взять пять: Россия может досрочно получить путевку на Евро-2020

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