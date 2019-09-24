Недвижимость

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВзявших льготную ипотеку в ДФО могут обязать жить в купленной квартире

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что возможным условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке может оказаться срок проживания в купленной квартире.
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Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
ТАСС24 сентября в 08:05

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Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

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