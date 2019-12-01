Общество

РЕН ТВРЕН ТВВзыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей). Также с 1 декабря в России расширят список продуктов, которые подлежат обязательной маркировке.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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Взыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

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Запрет на лекарства, новые правила выдачи кредита: что еще подготовил декабрь?

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В Забайкалье собирают деньги для пострадавших в аварии с автобусом

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Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
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За Москвой не заржавеет: Лавров о восстановлении отношений с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инициатором сокращения отношений между Россией и Украиной был Киев, в связи с чем, если украинские власти пойдут навстречу, то за Москвой "не заржавеет".
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
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Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди

Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Paparazzi.ru 02:48
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Политика

Критики коалиции с Меркель избраны в руководство социал-демократов

Известные критики Меркель из коалиционной партии социал-демократов выиграли гонку за лидерство в партии (Reuters).
Вечерний курьер вчера в 13:07
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде

Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Свободная Пресса 29 ноября в 19:46
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Происшествия

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
РИА Новости вчера в 17:18
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Финансы

В Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Известия 29 ноября в 09:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
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Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Наука

Популярные пестициды могут помочь шмелям

Двое шведских учёных узнали, что современные пестициды из группы неоникотиноидов могут не только убивать шмелей, но и помогать им выжить.
Национальное Аграрное Агентство 28 ноября в 05:46
Происшествия

Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму

Россия.Кубань вчера в 14:00
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
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