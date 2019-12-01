Общество
РЕН ТВВзыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря
Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей). Также с 1 декабря в России расширят список продуктов, которые подлежат обязательной маркировке.
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Происшествия
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Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
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Спорт
Российские спортсмены сосредоточатся на главном
Комитет по соответствию WADA на днях рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров на четыре года.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
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Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
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Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
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Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.
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Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Общество
Приморье врезалось в газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»
В Уссурийске состоялось подключение городской газораспределительной станции к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Экономика
Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт
Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Авто
Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7.
Футбол
Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией
В группе C украинская сборная выступит вместе с командами Голландии, Австрии и одним из победителей плей-офф.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Музыка
Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа
Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.