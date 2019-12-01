Общество

РЕН ТВРЕН ТВВзыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей). Также с 1 декабря в России расширят список продуктов, которые подлежат обязательной маркировке.
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Не просто займы. МФО нашли новый источник заработка

Банки.ру16:01

Взыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

РЕН ТВ01:49

Эксперты рассказали о главных изменениях в законодательстве России с 1 декабря

OAnews03:36

Запрет на лекарства, новые правила выдачи кредита: что еще подготовил декабрь?

СеверИнформ02:13

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Мой Брянск03:45

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

РИА Новости00:00

Новости законодательства: что изменится с 1 декабря 2019 года?

Владимирские новостивчера в 23:59
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Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
Происшествия

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
РИА Новости 18:19
Хоккей

«Даллас» Радулова проиграл «Миннесоте» по буллитам

Хозяева победили во встрече в серии буллитов со счетом 3:2. Нападающие «звезд» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились и завершили матч с показателем полезности «0». Радулов в серии буллитов не смог реализовать свою попытку.
Матч ТВ 17:53
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Армия и оружие

В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости 09:55
Спорт

Российские спортсмены сосредоточатся на главном

Комитет по соответствию WADA на днях рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров на четыре года.
Коммерсантъ FM вчера в 07:27
Армия и оружие

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

Российская газета 18:05
Происшествия

Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Газета.Ru вчера в 23:08
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия 15:22
Общество

Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.
Дни24 вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М 29 ноября в 02:13
Общество

Приморье врезалось в газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»

В Уссурийске состоялось подключение городской газораспределительной станции к магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 19:26
Экономика

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной.
Deita.ru 00:29
Политика

Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Авто

Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7.
Дни24 29 ноября в 09:48
Футбол

Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

В группе C украинская сборная выступит вместе с командами Голландии, Австрии и одним из победителей плей-офф.
Советский спорт вчера в 14:12
Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат 16:16
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 29 ноября в 07:10
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

РИА Новости 12:56
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Музыка

Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России

ИнфоСМИ 29 ноября в 04:15
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 04:24
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.
Актуальные Новости 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
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