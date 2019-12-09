Общество

ТерраТерраВзыскание долгов с пенсий могут запретить

Федеральное Минэкономики подготовило два законопроекта, касающихся процедуры взыскания долгов. Одним из документов предполагается запретить погашение задолженностей за счет пенсий.
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В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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«Наказание унизительно для Путина»: западные СМИ — о решении WADA

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Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
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Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Магаданская область снова названа самым пьющим регионом

Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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