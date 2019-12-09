Федеральное Минэкономики подготовило два законопроекта, касающихся процедуры взыскания долгов. Одним из документов предполагается запретить погашение задолженностей за счет пенсий.

Взыскание долгов с пенсий могут запретить

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