Общество
ТерраВзыскание долгов с пенсий могут запретить
Федеральное Минэкономики подготовило два законопроекта, касающихся процедуры взыскания долгов. Одним из документов предполагается запретить погашение задолженностей за счет пенсий.
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Политика
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Спорт
Исполком ВАДА решает судьбу российского спорта
Около часа назад в швейцарской Лозанне началось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA), который решит судьбу российского спорта на ближайшие 4 года.
Кино
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями». Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман.
Происшествия
Двое печорцев получили пожизненные сроки за тройное убийство
Суд приговорил обоих преступников к пожизненному заключению в колониях особого режима.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Встреча Путина и Меркель началась в Париже
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Кино
В сеть утекли кадры фильма «Годзилла против Конга»
В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Спорт
«Наказание унизительно для Путина»: западные СМИ — о решении WADA
Глава МОК Томас Бах считается доброжелателем президента России Владимира Путина и не является сторонником коллективного наказания.
Гаджеты
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Футбол
Слуцкий нашел видео, которое отображает его работу в «Витессе»
Российский тренер Леонид Слуцкий с юмором оценил свою работу на посту главного тренера голландского «Витесса».
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Футбол
«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Магаданская область снова названа самым пьющим регионом
Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.