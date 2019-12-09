Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

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Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Общество

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Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который единогласно принял рекомендации комитета по соответствию (CRC) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса.
Sportbox.RU 12:08
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Президенты России и Украины пожали друг другу руки

С рукопожатия начали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговоры на нормандском саммите в Елисейском дворце.
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ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.
Чемпионат 12:35
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
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Спорт

ВАДА применила к спорту России «высшую меру»

Исполком ВАДА единогласно проголосовал за отстранение России от большого спорта на четыре года.
Взгляд.ру 10:50
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Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12:43
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В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»

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Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами

Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
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В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
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Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
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Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
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Происшествия

В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
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Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
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