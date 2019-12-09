Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Российская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Минэкономики предложило запретить взыскание долгов с пенсий

ТАССвчера в 22:53

СМИ: С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

RT на русскомвчера в 22:12

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 21:45

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Российская газетавчера в 17:00
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Здоровье

К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ

По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
РИА ОмскИнформ 06 декабря в 06:59
Политика

ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
РБК 01:44
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Барселона — Мальорка 5:2

ProstoProSport 07 декабря в 16:49
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Самый тонкий 5G-смартфон в мире позирует в полный рост

В своем свежем посте в социальной сети Twitter вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первый видеоролик с участием самого тонкого 5G-смартфона.
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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
РИА Новости 01:09
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Аналитическое агентство Content Review считает, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17-18%.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Политика

В Киеве тысячи активистов вышли на майдан против переговоров с Путиным

8 декабря на площади Независимости в центре Киева несколько тысяч активистов вышли на майдан перед предстоящим саммитом "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря.
МонаВиста вчера в 20:01
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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Общество

Российские компании готовятся к повышению зарплат

По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Газета.Ru вчера в 23:29
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Футбол

Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»

«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Спорт-Экспресс вчера в 12:26
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти.
РБК вчера в 05:41
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Политика

FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров

Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
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Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
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Кино

«Холодное сердце 2» возглавил российский прокат вторую неделю подряд

РИА Новости 01:28
Происшествия

Землетрясение произошло на Алтае

Газета.Ru вчера в 21:12
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
RT на русском 02:13
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная 2019» победила девушка из ЮАР

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего сегодня в американской Атланте в штате Джорджия, стала девушка из ЮАР - 26-летняя Зозибини Тунзи заняла первое место.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ вчера в 06:02
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