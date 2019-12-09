Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

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Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

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В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

В России предложили запретить взыскание долгов с пенсий

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия07:24
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Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Здоровье

В Омский онкодиспансер пришло эндоскопическое оборудование

В Омский онкологический диспансер поступила очередная партия новейшего оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».
РИА ОмскИнформ 06:47
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Происшествия

Пьяный житель Ступино убил женщину

Вести Подмосковья 06:15
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
РБК 16:01
Наука

Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер

Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
Naked Science 08:22
Политика

Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы

Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Новостной фронт 18:58
Общество

Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог

Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
ТАСС 09:08
Общество

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей

Новые Известия 07:47
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Музыка

Юбилейный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» объявил лауреатов

Юные музыканты из Грузии, Китая, России, Словакии, Чехии и Японии стали лауреатами XX Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик".
ТАСС 13:45
Армия и оружие

В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Известия 05:45
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Lenta.ru 17:44
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник 09:39
Политика

В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Наша версия 05:27
Политика

Опубликован текст документа «нормандской встречи»

Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Московский Комсомолец 18:08
Спорт

Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Здоровье

ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ

Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Medvestnik.ru 06:32
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
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Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Политика

Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком.
ТАСС 18:48
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Футбол

Круговой перенес операцию в Финляндии

Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Бомбардир.ру 12:15
Авто

Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе

В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 03:24
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
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