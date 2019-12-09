Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Политика
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Здоровье
В Омский онкодиспансер пришло эндоскопическое оборудование
В Омский онкологический диспансер поступила очередная партия новейшего оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Происшествия
Пьяный житель Ступино убил женщину
Футбол
Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»
Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Наука
Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер
Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
Политика
Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы
Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Общество
Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог
Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Музыка
Юбилейный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» объявил лауреатов
Юные музыканты из Грузии, Китая, России, Словакии, Чехии и Японии стали лауреатами XX Международного телевизионного конкурса "Щелкунчик".
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов
Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Политика
В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Политика
Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Здоровье
ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ
Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Футбол
Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в использовании русского языка в стране и выразил готовность общаться на нем сам, заявив, что является русскоязычным человеком.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Футбол
Круговой перенес операцию в Финляндии
Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Авто
Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе
В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.