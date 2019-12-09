Общество

Москва 24Москва 24В правительстве хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Отмечается, что в случае утверждения документа, "неприкосновенными" для взыскания долгов станут страховая пенсия по старости и инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.
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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

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Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
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Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
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СМИ сообщают, что в Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Ковтуна.
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Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
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Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей

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Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России

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Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Количество привитых от гриппа в России выросло до 68,13 миллиона человек.
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400

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Вышинский озвучил ожидания украинцев от встречи Путина и Зеленского

Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский рассказал, чего украинцы ждут от встречи лидеров «нормандской четверки».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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