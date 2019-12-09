Отмечается, что в случае утверждения документа, "неприкосновенными" для взыскания долгов станут страховая пенсия по старости и инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.

В правительстве хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Политика Встреча Путина и Зеленского началась в Париже Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».

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Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.