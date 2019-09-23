Экономика

Zaim.comZaim.comВзыскание не затронет прожиточный минимум должников

Инициатива депутатов Госдумы РФ о сохранении человеку прожиточного минимума при взыскании долгов из зарплаты или пенсии одобрена и доработана правительством.
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Максим Орешкин
На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости 23 сентября в 12:52

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