Экономика
Live24Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Компания А1, входящая в состав «Альфа-групп» привлечена для поисков активов экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Заказчиком выступила сама кредитная организация, переживающая банкротство.
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Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости вчера в 15:32
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $19 млн
Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Газета.Ru вчера в 23:44
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Общество
В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию
"Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 - образованных в общем порядке, 23 - участках для голосования в местах временного пребывания участников, а также вне помещений для голосования", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета вчера в 20:47
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 22:46
Здоровье
Вакцинацию от коронавируса начнут с входящих в группу риска людей
25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19.
Известия вчера в 22:43
Космос
Астроном оценил опасность астероидов для Земли
Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.
Петербургский дневник вчера в 10:14
Политика
Путин указал на силу россиян в сплочении
Внести изменения в Конституцию страны предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января.
Известия вчера в 08:23
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости вчера в 12:57
Культура
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Известия вчера в 10:21
Происшествия
Замглавы управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицию
Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как он напал на полицейского.
РБК вчера в 23:13
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой вчера в 09:39
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика
Россию попросили сыграть более активную роль в конфликте в Ливии
Племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более важную роль в разрешении кризиса в стране.
Lenta.ru вчера в 23:28
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
Чемпионат вчера в 22:39
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru вчера в 16:00
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК вчера в 22:36
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:05
Авто
Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России
Загадочные Chery Tiggo 2 заметил на автовозе, двигающимся по МКАД в пятницу, 26 июня.
SpeedMe вчера в 01:44
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13