Экономика
РБКВзысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Радио Sputnik вчера в 11:59
Общество
В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом.
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Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Объяснение Соколова было столь эмоциональным, что судья даже сделала историку замечание. В итоге заседание было отложено на неделю.
Российская газета вчера в 13:44
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
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РБК вчера в 22:08
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
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RT на русском 03:38
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В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
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Коммерсантъ 03:38
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Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане.
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Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 27 июня в 02:12
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Футбол
«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.
Чемпионат 02:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Коммерсантъ 03:13
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске
В Подольске задержан подозреваемый в поджоге шатра для голосования по поправкам в Конституцию РФ и порче памятника сражавшимся в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 03:58
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Продажи автомобилей на российском рынке выросли до предкарантинного уровня.
Деловое.ТВ 02:29
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 277 человек
В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник вчера в 03:30
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16