Экономика
РБКВзысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
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Политика
Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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РБК вчера в 09:10
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GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Общество
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РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
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Известия 04:41
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
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RT на русском 03:38
Армия и оружие
Более 90% военных проголосовали по поправкам в Конституцию
Более 90% военных проголосовали по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ 05:05
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
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Газета.Ru вчера в 14:17
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Гаджеты
Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства
По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика вчера в 08:37
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
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Гаджеты
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ИА Красная Весна 05:10
Происшествия
Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем
Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Путешествия
В Казани закрылись 2 отеля и 11 хостелов
В Казани закрылись два отеля и 11 хостелов в период ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
TatCenter вчера в 08:23
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб.
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Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
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Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Здоровье
В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56