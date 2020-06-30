Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.

Здоровье В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса В Японии приступили к испытанию на людях ДНК-вакцины от коронавируса Компания AnGes начала клинические испытания японской вакцины от коронавируса.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 710

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику. 299

Политика Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.

Авто Hyundai отзовет более 47 тыс. автомобилей в России Компания Hyundai отзывает в России 47 653 автомобиля Hyundai Elantra.

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 29

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 893

Авто Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40% В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года. 4

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News. 268

Политика Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров. 34

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 512

Гаджеты ASRock представила массивную видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro OC с заводским разгоном Компания ASRock пополнила ассортимент своих видеокарт новой трёхвентиляторной моделью Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC.

Общество Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России "Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд. 1