Экономика
РБКВзысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
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Финансовая газета вчера в 05:27
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BFM.ru 03:01
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Игры
Авторы Valorant планируют выпускать по 6 новых агентов в год
Новых агентов авторы планируют выпускать в начале каждого акта, то есть всего по 6 в год.
Игромания.ру 04:32
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Культура
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Коммерсантъ 04:48
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Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
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ПРАЙМ 02:08
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Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
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Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве
Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза вчера в 00:00
Здоровье
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
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Политика
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Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
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РБК 04:43
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14