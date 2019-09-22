с чего всё началось

«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.

WADA дало РФ три недели для объяснений

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