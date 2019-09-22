Спорт
РамблерWADA дало РФ три недели для объяснений
«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели на то, чтобы дать объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории, сообщило датское издание Sports Press со ссылкой на директора Anti Doping Denmark Майкла Аска.РБКвчера в 11:58
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Глава iNADO: России даны три недели, чтобы объяснить ВАДА несоответствие данных
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