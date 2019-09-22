с чего всё началось

«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.

WADA дало РФ три недели для объяснений

Экономика Thomas Cook объявил о ликвидации Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год.

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Кино «Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар» Disney приняла решение о выдвижении фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар" в 2020 году, сообщает Screenrant.

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Экономика Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.

Политика Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).

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Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Хоккей Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.

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Политика В Челябинской области в отставку отправлены два министра Свои посты покинули министр здравоохранения региона Сергей Приколотин и глава министерства социальных отношений Татьяна Никитина.

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Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Хоккей «Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде СКА Хоккеисты подмосковного "Витязя" продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.