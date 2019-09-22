Спорт
РамблерWADA дало РФ три недели для объяснений
«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.
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Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Экономика
Thomas Cook объявил о ликвидации
Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год.
Коммерсантъ 22:27
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Кино
«Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар»
Disney приняла решение о выдвижении фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар" в 2020 году, сообщает Screenrant.
Газета.Ru 09:35
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Хоккей
Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс
Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.
RT на русском 13:51
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском 23:04
Политика
В Челябинской области в отставку отправлены два министра
Свои посты покинули министр здравоохранения региона Сергей Приколотин и глава министерства социальных отношений Татьяна Никитина.
Московский Комсомолец 14:28
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей 09:01
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM 14:00
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 20 сентября в 08:14
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия 19:10
Авто
Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары
В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
без руля.ру вчера в 04:21
Хоккей
«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде СКА
Хоккеисты подмосковного "Витязя" продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.
РИА Новости 12:35
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38