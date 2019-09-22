с чего всё началось

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы проверить и объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

WADA дало РФ три недели на объяснение данных Московской лаборатории

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