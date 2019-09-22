Спорт
News.ruWADA дало РФ три недели на объяснение данных Московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели, чтобы проверить и объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 20:49
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
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Экономика
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РИА Новости 20:14
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
Общество
30 человек пострадали от тайфуна в Японии
По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.
Московский Комсомолец 21:21
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Происшествия
Павел Устинов освобожден из СИЗО под подписку о невыезде
Дело Павла Устинова Московский суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима за то, что он якобы вывихнул росгвардейцу плечо, когда его задерживали на акции протеста в центре столицы.
Инфо24 20 сентября в 10:49
Наука
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 18 сентября в 07:38
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.
Взгляд.ру 20:40
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.
Комсомольская правда 02:40
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
Трамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ 17:59
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Армия и оружие
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.
Вести.Ru 18:53
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Футбол
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
В матче шестого тура Лиги 1 парижане выиграли в гостях у "Лиона" с результатом 1:0. Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лион" оказал достойное сопротивление "ПСЖ".
Вести.Ru 17:21
Общество
Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет
Газета.Ru вчера в 12:53
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
Известия 19 сентября в 21:25
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01