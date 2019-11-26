Футбол

Суть событийСуть событийРекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020, потому риска отстранения от соревнований для сборной России нет, сообщает РИА новости.
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WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ruвчера в 11:59

России не грозит отстранение от проведения Евро-2020

ТАСС Спортвчера в 13:51

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новостивчера в 12:02

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ruвчера в 11:00

ВАДА еще раз разъяснило свою позицию по Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионатвчера в 10:27

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 10:03
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Политика

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Происшествия

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане

Pravda.Ru вчера в 23:35
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 01:38
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости вчера в 23:04
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру".
Москва 24 вчера в 15:30
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Спорт

AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Sports.ru вчера в 15:42
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru 01:31
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Происшествия

Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Газета.Ru вчера в 15:58
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Чемпионат вчера в 23:18
Армия и оружие

Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Lenta.ru 01:50
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия вчера в 14:37
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
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