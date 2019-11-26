Спорт
Все про Спорт руWADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020
Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
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ВАДА прокомментировало возможное отстранение Санкт-Петербурга от проведения Евро-2020
Спорт день за днем14:24
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия
Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина
26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы.
Телеканал 360° 12:49
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Сахалин.Инфо 17:12
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Здоровье
За бананами, которые ввозят в Амурскую область, установят контроль
В ведомсте напоминают о необходимости немедленного уведомления специалистов о прибытии подкарантинной продукции в Амурскую область для осуществления ее фитосанитарного контроля, а при выявления признаков заражения карантинным объектом сообщить о них.
Телепорт 03:46
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
РБК 17:35
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали в состав ВМФ России
Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.
ФАН вчера в 05:30
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
RT на русском 14:58
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Lenta.ru 08:25
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Политика
Временные власти Боливии назначили посла в США
Посол Боливии в США назначен переходными властями республики спустя 11 лет перерыва.
REGNUM 18:47
Экономика
Названы условия допуска на шельф частных инвесторов
Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.
REGNUM 12:16
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Lisa.ru вчера в 05:00
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Футбол
Семак: прекрасно понимаем, что с «Лионом» нужна только победа
Футболистов "Зенита" устроит только победа в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Российская газета 05:44