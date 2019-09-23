Спорт
РИА НовостиWADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
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