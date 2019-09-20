Спорт
RT на русскомWADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
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с чего всё началось
Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.РБКвчера в 14:57
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В РУСАДА частично опровергли информацию Зеппельта о новых обвинениях в адрес России
Sport.ruвчера в 16:59
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
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Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
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Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
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Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
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Ведомости вчера в 05:40
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Новая версия устройства уже поступила в продажу и сразу же оказалась в руках популярного блогера, который проверил новинку на стойкость и прочность.
Дни24 00:19
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Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Игромания.ру вчера в 14:25
Армия и оружие
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
RT на русском 03:54
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В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Армия и оружие
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
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RT на русском вчера в 21:10
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Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Известия вчера в 10:27
Армия и оружие
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 19 сентября в 13:42
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Стала известна примерная стоимость самого мощного Chery Tiggo 4
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