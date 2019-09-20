Спорт

RT на русскомRT на русскомWADA отреагировало на слухи о подделке данных в московской лаборатории

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
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с чего всё началось
Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает
 журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.
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