Спорт

ИзвестияИзвестияWADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.
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Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не участвовало в подготовке письма с объяснениями в WADA»

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WADA получило письмо Минспорта по поводу данных московской лаборатории

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Минспорта направило письмо в адрес ВАДА

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Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
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Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

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Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео

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Piter.tv вчера в 04:17
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

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Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
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В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
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В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда

Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам.
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Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе

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Lenta.ru вчера в 15:05
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