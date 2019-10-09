Спорт
ИзвестияWADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.
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Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не участвовало в подготовке письма с объяснениями в WADA»
Sports.ruвчера в 15:06
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Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу
Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Российская газета вчера в 20:57
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Как считают специалисты, стоимость полиса ОСАГО в 2020 году во многих небольших городах России с невысоким уровнем жизни может увеличиться на 80-100 процентов.
Живая Кубань 07 октября в 03:34
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае
VSE42.RU вчера в 22:09
Футбол
Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео
20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv вчера в 04:17
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
REGNUM вчера в 23:06
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Происшествия
В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда
Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Политика
Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам.
Lenta.ru 00:12
Единоборства
Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Sportbox.RU вчера в 16:35
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv 07 октября в 12:51
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05