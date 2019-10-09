Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

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