Спорт
ИзвестияWADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.
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Футбол
Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Политика
Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Футбол
Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы
20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Здоровье
Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске
Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Наука
Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
В матче с «Монпелье» 23-летний футболист заработал удаление, а его клуб уступил со счетом 1:3. Игра Головина всё еще не отличается стабильностью, но прогресс всё-таки заметен.
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
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