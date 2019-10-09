Спорт

ИзвестияИзвестияWADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

WADA получило объяснения от России по московской лаборатории и обещало изучить их как можно быстрее

Sport24.ru17:26

Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории

Матч ТВ14:26

WADA подтвердило получение ответа от России по делу московской лаборатории

РИА Новости17:38

Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не участвовало в подготовке письма с объяснениями в WADA»

Sports.ru15:06

Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории

Sportbox.RU14:26

WADA получило письмо Минспорта по поводу данных московской лаборатории

РБК18:06

Минспорта направило письмо в адрес ВАДА

Спорт-Экспресс13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:16, Вашингтон
Футбол

Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
РБК 11:16
Происшествия

На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС 15:34
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Югополис вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери

Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Политика

Дальневосточным губернаторам грозят отставки

Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Экономика

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Футбол

Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы

20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Sportbox.RU 16:57
Общество

Россияне объявили войну Егору Криду из-за гей-пропаганды

Lenta.ru 17:43
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие

Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии

Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Здоровье

Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске

Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
REGNUM вчера в 00:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 12:52
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Наука

Выявлен механизм защиты тихоходок от радиации

Хайтек+ вчера в 07:34
Футбол

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

В матче с «Монпелье» 23-летний футболист заработал удаление, а его клуб уступил со счетом 1:3. Игра Головина всё еще не отличается стабильностью, но прогресс всё-таки заметен.
Известия 17:00
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru 15:05
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Игры

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Интерфакс 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное