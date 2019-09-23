Спорт

РИА НовостиРИА НовостиРУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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В WADA уточнили, какие манипуляции проводились с данными московской лаборатории

ТАСС11:02

Юрист: «Теоретически у россиян могут возникнуть проблемы с допуском на ОИ-2020»

Sport24.ru08:13

Глава комиссии WADA: «Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены из базы московской лаборатории»

Sports.ru10:44

ВАДА подтвердило открытие дела в отношении РУСАДА

Матч ТВ08:20

«Олимпиада-2020 под угрозой»: WADA открыло дело о лишении статуса РУСАДА

РИА Новости11:15

ВАДА: из базы Московской лаборатории удалены данные о положительных пробах

Спорт-Экспресс10:28

ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты

Чемпионат10:48
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Утро.ru 21 сентября в 05:37
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Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
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