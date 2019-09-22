Спорт
ИзвестияWADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
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Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Известия 16:45
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Армия и оружие
Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
РИА Новости 18:07
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Гаджеты
Huawei готова добавить сервисы от Google в Mate 30 Pro за одну ночь
Ричард Ю, гендиректор Huawei, сообщил о том, что компания способна всего за одну ночь добавить в смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro все сервисы от Google.
Discover24 06:13
Политика
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским
Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.
Телеканал 360° 13:04
Происшествия
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал вчера в 10:01
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Здоровье
Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя
В Министерстве здравоохранения России рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья.
ТК Звезда 19 сентября в 00:31
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении мирного жителя украинскими военными
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики заявили о том, что украинские военные ранили мирного жителя.
RT на русском 18:18
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Политика
Украина хочет присоединить к себе часть территорий России и Европы
Очевидно, предполагается, что Россия должна стоять в этом списке на первом месте.
Госновости 16:12
Происшествия
Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10