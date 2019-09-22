Спорт
ИзвестияWADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
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Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену призыва в России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране могут отменить призыв в армию, но это не правильно.
Политика Сегодня 02:42
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе
Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.
News.ru 07:57
Политика
Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
RT на русском 02:14
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.
Gazeta.SPb 13:58
Футбол
Севилья — Реал 0:1
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 16:51
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Кино
Геймплейный трейлер Black Book – игры в мире русских сказок
Российская студия Morteshka представила геймплейный трейлер Black Book.
Cyber.sports.ru 02:50
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Автоспорт
Феттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура
Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari занял первое место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
RT на русском 10:22
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 20 сентября в 00:30
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Армия и оружие
СМИ узнали о попытках найти доказательства роли Ирана в атаке дронов
Как пишет издание, представители Вашингтона и Эр-Рияда, которые обвинили в атаке Иран, пытаются обнаружить неоспоримые доказательства, чтобы получить поддержку мирового сообщества.
РБК 14:09
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 16:11
Волейбол
Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне в трех сетах победили команду Греции.
РБК вчера в 12:59