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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
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с чего всё началось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели на то, чтобы дать объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории, сообщило
 датское издание Sports Press со ссылкой на директора Anti Doping Denmark Майкла Аска.
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