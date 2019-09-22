Спорт
ИзвестияWADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
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Происшествия
Якутского шамана отправили под подписку о невыезде
Суд отправил якутского шамана Александра Габышева под подписку о невыезде.
BFM.ru вчера в 02:15
Кино
Павел Прилучный получил журавля XVII «Амурской осени»
Популярный актер кино и театра Павел Прилучный увезет с «Амурской осени» «золотого журавля».
Амур.инфо 09:36
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Армия и оружие
Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости 20:15
Армия и оружие
Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51
Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:46
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Космос
Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Происшествия
На Кипре утонул российский турист
Турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре, сообщает телеканал Sigma.
РИА Новости 16:32
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Наука
Предложен новый подход в диагностике мозга
Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.
Goroday.ru вчера в 18:02
Политика
Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
RT на русском 02:14
Политика
В Китае начали взрывать мечети
Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.
Lenta.ru 08:59
Политика
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским
Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.
Телеканал 360° 13:04
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка
Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru 06:57
Футбол
Моуринью: «Я заслуживал увольнения из „Манчестер Юнайтед“»
Очевидно, третий сезон был недостаточно хорош. Меня уволили, и я заслуживал увольнения, поскольку был ответственным за результат.
Евро-футбол.ру 17:36
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26