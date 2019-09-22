Спорт
ИзвестияWADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
Известия вчера в 20:20
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК 10:57
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу» со счётом 5:0
В матче 8-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» проиграла киевскому «Динамо» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
Чемпионат 13:08
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК вчера в 21:13
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Автоспорт
Джовинацци наказан 10-секундным штрафом
Стюарды Гран При Сингапура наказали Антонио Джовинацци 10-секундным штрафом.
F1news.ru 12:34
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Футбол
Александр Мостовой: «Какие у Кононова достижения, чтобы тренировать лучшую команду страны?»
Пусть в ЦСКА и «Краснодаре» разбираются, что же такое произошло.
Спорт-Экспресс 13:19
Шоу-бизнес
Соседи жалуются на Ларису Долину из-за свалки возле ее дома
Отходы попадают в местный пруд, чем вызывают понятное недовольство – соседи Ларисы хотят пожаловаться лично президенту на прямую линию.
ИнфоСМИ вчера в 09:40
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день донора костного мозга
Как показал последний опрос ВЦИОМа, который проводили в преддверии Дня донора костного мозга, в нашей стране со знанием о таком виде донорства не все так гладко: 61% наших граждан никогда о таком не слышали, 17% затруднились ответить, а 56% опрошенных заявили, что не готовы стать донором.
Russia News 20 сентября в 21:04
Футбол
Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ
RT на русском 13:59
Игры
В Project Resistance будет сюжетный режим и несколько злодеев
Игромания.ру 05:51
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний
Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 20 сентября в 13:30
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Новая версия устройства уже поступила в продажу и сразу же оказалась в руках популярного блогера, который проверил новинку на стойкость и прочность.
Дни24 вчера в 00:19
Общество
Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Ведомости 04:42
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
ЖКХ
Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10