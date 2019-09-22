с чего всё началось

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.

WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге

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