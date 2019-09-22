Спорт
ИзвестияWADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в воскресенье, 22 сентября, пишет газета Sportpressen.
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Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Газета.Ru 11:29
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Mirmol.ru 11:17
Футбол
Моуринью: Без меня «Манчестер Юнайтед» не стал лучше
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения команды от «Вест Хэма» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру 12:10
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Футбол
«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы»
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Арсенала". Счет в матче открыла "Астон Вилла". Отличился Джон Макгинн на 20-й минуте.
Газета.Ru 13:35
Кино
Геймплейный трейлер Black Book – игры в мире русских сказок
Российская студия Morteshka представила геймплейный трейлер Black Book.
Cyber.sports.ru 02:50
Футбол
«Ливерпуль» переписал историю Премьер-лиги
В шестом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» со счётом 2:1. Мерсисайдцы стали первой командой в истории АПЛ, которой удалось выиграть шесть стартовых игр чемпионата в двух сезонах подряд.
Евро-футбол.ру 13:43
Наука
У 97% детей из Германии нашли пластик в организме
Немецкие ученые из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды обнаружили около 11 видов пластика в организмах детей из Германии, сообщает издание «Вести.ру».
UfacityNews.ru 20 сентября в 08:33
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит атаку Ирана на НПЗ как «акт войны»
Тегеран несет ответственность за атаки на саудовские нефтяные объекты и если будет доказано, что нападение было произведено с территории Ирана, то Эр-Рияд будет расценивать это как акт войны.
Комсомольская правда 07:39
Кино
Бокс-офис США: «Аббатство Даунтон» опережает «Рэмбо» и «К звёздам»
Заокеанский прокат пришёл к началу этих выходных с тремя равнозначными премьерами и двумя сильными прошлонедельниками, причём прогноз всех пяти фильмов так или иначе сводился к сумме $20 млн, так что лидер был непонятен до вечера субботы, когда подводятся пятничные итоги, но то, что уикенд соберёт больше сотни на круг было очевидно.
КиноКадр 12:18
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Наука
В Брянской области найдено священное место эпохи палеолита
Экспедиция Института археологии РАН обнаружила на палеолитической стоянке Хотылёво-2 в окрестностях Брянска следы священного места племен, обитавших здесь 23 тысячи лет назад.
Индикатор вчера в 13:16
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru 13:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне
В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Взгляд.ру 12:38
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23