Спорт

Lenta.ruLenta.ruWADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
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Комитет по соответствию WADA признал работу РУСАДА эффективной

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