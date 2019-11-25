Спорт
Lenta.ruWADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
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Космос
Астронавты завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Это случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Технологии
Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру
Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Происшествия
Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент
Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков.
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Авто
Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck от Tesla
На одном заряде пикап проезжает 480 км с прицепом в 4,5 тонны.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Наука
Занятие любовью помогает мухам улучшить память
Специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Транспорт
Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Общество
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Музыка