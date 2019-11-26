Спорт

Lenta.ruLenta.ruWADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал
 исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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