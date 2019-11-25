Спорт

Lenta.ruLenta.ruWADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

Убьет ли российский спорт бан на четыре года?

Спорт-Экспресс17:50

Глава РУСАДА: «Призываю дождаться решения исполкома WADA. При этом не надо строить иллюзий, санкции будут серьезными»

Sports.ru15:44

WADA может не допустить Россию к участию в чемпионате мира по футболу 2020 года

Sport.ru16:30

NYT: Россию могут отстранить от соревнований на четыре года из-за допинга

Ведомости14:44

Комитет WADA рекомендует отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу

Эхо Москвы21:03

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований

РИА Новости17:56

Губерниев: будет плохо или очень плохо. 9 декабря — момент истины

Чемпионат15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:50, Ашберн

WADA продолжает холодную войну против России

Вести.UZ20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Космос

Пропавшая без вести звезда снова найдена: астрономы увидели ее в телескоп через 30 лет после исчезновения

Экология Регионов 01:06
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:47
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости 18:09
Общество

Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck

Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Движок 03:31
Общество

Самый длинный мост открыли в Якутии

Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Известия 08:15
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily 05:35
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru 20:58
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Единоборства

Емельяненко и Кокляев дали пресс-конференцию перед боем

Здоровый трэшток История нестандартного поединка профессионального бойца MMA Александра Емельяненко и одного из самых узнаваемых стронгменов России Михаиля Кокляева берет свое начало еще в апреле.
Газета.Ru 08:20
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Экономика

Часть россиян не будут получать пенсию

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
URA.Ru 10:30
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48
Культура

Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
iReactor вчера в 13:22
Энергетика

Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

ФАН 08:55
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию более 30 ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 19:28
Авто

Эра Tesla закончится: Немецкий телеканал на полном серьёзе рассказал, чем русские подвинут Илона Маска

Немецкий телеканал N-TV рассказал своим зрителям, что на заводе в Тольятти готовится к запуску серийное производство электромобиля, который уже через пару лет выйдет и на мировой рынок: симпатичную и неприхотливую трёхдверную машинку с электродвигателем можно будет купить примерно за 6400 евро.
Царьград 06:00
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Общество

В России закончились IP-адреса

Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов. IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола.
Lenta.ru 21:34
Экономика

Первое судно-краболов заложили на «Восточной верфи» во Владивостоке

ТАСС 21:22
Авто

Все конкуренты самому роскошному кроссоверу Mercedes-Benz

Каталог премиальных кроссоверов для самых взыскательных пополнился новым именем: Mercedes-Maybach GLS.
Журнал Авто.ру 04:39
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное