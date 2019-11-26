Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.

Сборную России не отстранят от Евро-2020

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Папа Римский помолился за Путина Папа Римский Франциск помолился за президента РФ Владимира Путина и российский народ.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.

Шоу-бизнес Мария Миронова впервые вышла в свет после родов Почти два месяца назад Мария Миронова стала мамой во второй раз. Артистка рожала в Греции и лишь недавно вернулась домой в Москву.

Политика «Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Общество Шнуров назвал российское общество агрессивным Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".

Происшествия Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.

Музыка Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.

Происшествия В Иванове педагог подозревается в совращении учеников Задержан преподаватель «Дома детского творчества №3» города Иваново, который подозревается в насилии и совершении развратных действий с несовершеннолетними учениками.

Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.