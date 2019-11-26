Спорт

ProstoProSportProstoProSportСборную России не отстранят от Евро-2020

Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года. Но окончательное решение по этому поводу примут 9 декабря.
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Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020

Спорт-Экспресс11:42

WADA не будет требовать отстранения России от Евро-2020

РБК12:02

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат10:27

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru11:00

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru11:59

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru10:03

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости12:02
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