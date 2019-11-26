Спорт
Все про Спорт руWADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020
Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
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Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020
Спорт-Экспресс26 ноября в 11:42
WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»
Sports.ru26 ноября в 11:59
«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян
Sport.ru26 ноября в 11:00
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