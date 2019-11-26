Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.

WADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020

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