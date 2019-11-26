Спорт

Все про Спорт руВсе про Спорт руWADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020

Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
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Требование WADA отстранить Россию от соревнований не касается Евро-2020

REGNUM26 ноября в 13:40

Рекомендация комитета по соответствию ВАДА не распространяется на Евро-2020

Спорт-Экспресс26 ноября в 11:42

WADA: «Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020»

Sports.ru26 ноября в 11:59

«Россия не будет отстранена от Евро-2020». Источник в WADA успокоил россиян

Sport.ru26 ноября в 11:00

Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Чемпионат26 ноября в 10:27

Рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро

РИА Новости26 ноября в 12:02

Источник в WADA: «Россия не будет отстранена от Евро-2020»

Sport24.ru26 ноября в 10:03
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