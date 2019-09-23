Ранее 23 сентября WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации. Основаниями послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

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